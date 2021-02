Santé Ste-Suzanne: Une opération de dépistage au Covid-19 organisée devant l'église de Bagatelle

Après l’annonce de la mise en place d’un couvre-feu sur l’ensemble de la commune après avoir le taux d’incidence dépasser celui du confinement, la mairie de Sainte-Suzanne et l’ARS organise ce jeudi, en lien avec le laboratoire Réunilab, une opération de dépistage devant l’église de Bagatelle. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 18 Février 2021 à 08:11 | Lu 238 fois





Pour rappel,



Avec un taux d'incidence de 162 cas pour 100.000 habitants, le préfet de La Réunion a dû cette semaine prendre la décision d'instaurer des restrictions de déplacements nocturnes à Sainte-Suzanne Cette opération de dépistage au covid, entièrement gratuite, aura lieu de 8h30 à 11h30. Il faudra pour cela se munir d’une carte d’identité, d’une carte Vitale et de son propre stylo. Les résultats seront ensuite transmis par le laboratoire sous 24h à 48h.Pour rappel, le taux d'incidence de la commune de l'Est a dépassé le seuil du confinement dès la fin de la semaine dernière (150 cas pour 100.000 habitants). La situation sanitaire ne s'est pas améliorée depuis et la mairie a pris de nouvelles mesures suite à l'apparition de deux clusters Avec un taux d'incidence de 162 cas pour 100.000 habitants, le préfet de La Réunion a dû cette semaine prendre la décision d'instaurer des restrictions de déplacements nocturnes à Sainte-Suzanne





