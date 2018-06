Ste-Suzanne: Une fresque géante dédié à la sécurité routière

La commune de Sainte-Suzanne, associée aux gendarmes de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ), la Police Municipale, les agents du SPDEC et l’association UPTODATE, a permis la réalisation d'une fresque géante sur le thème de la prévention routière.



Ce projet, financé par la mairie de Sainte-Suzanne et par le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance, a pour but l'amélioration du lien entre les forces de sécurité de l’État et la population dans les Quartiers Prioritaires de la commune.



Pour créer cette "gigantesque fresque murale", les 24 élèves de la classe de CE2 B de l'école Sarda Garriga de Ste-Suzanne ont été sollicités. Ils se sont basés sur leur retour d'expérience lors des différentes interventions effectuées pendant le passage du permis piéton.



Par ailleurs, tous les quartiers de la commune de Sainte-Suzanne, par déclinaison chaque établissement scolaire ainsi que les lieux "phares" ont été identifiés.



Sur plus de 25 mètres de long, les acteurs de ce beau projet, ont illustré leur vision de la prévention et de la sécurité routière à Sainte-Suzanne. La fresque est visible dans l’enceinte du stade A Georges Repiquet au bocage à Sainte-Suzanne.