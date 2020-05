La grande Une Ste-Suzanne : Un "monstre" découpe des chats Un habitant de Ste-Suzanne a eu la malheureuse surprise de découvrir son chat massacré, et ce n’est pas la première fois. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 10 Mai 2020 à 10:28 | Lu 2639 fois

Comment expliquer une telle barbarie ? Un homme a fait une macabre découverte à proximité de l’habitation de ses enfants : le chat de la famille a été découpé en morceaux. Une image d’horreur qui endeuille toute la famille.



Ce n’est malheureusement pas une première pour cette famille. C’est effectivement le deuxième chat qui subit le même sort en 6 mois. Le quartier de bagatelle à Ste-Suzanne compte bien parmi ses habitants un réel danger pour les animaux.



Une plainte va être déposée. Rappelons que le Code pénal prévoit qu'une personne qui exerce – publiquement ou non – des sévices graves ou qui commet un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est punie de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur