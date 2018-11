Ste Suzanne: Un forcené menaçait de faire exploser sa case

A Sainte-Suzanne, dans la nuit de lundi à mardi, le GIGN est intervenu vers 22H30, un homme menaçait de faire "tout péter", assis sur une bouteille de gaz, un briquet à la main. Un négociateur a été appelé pour tenter de raisonner le père de famille, qui aurait mélangé zamal, médicaments et alcool.



La compagne du forcené était devant la maison avec ses enfants à l'arrivée des gendarmes, inquiète de l'état de son homme. Celui-ci était sorti il y a quelques jours de l'hôpital et de 15 jours de coma, suite à une mauvaise réaction aux anesthésiants. Après des heures de négociation, l'homme a pointé le bout du nez sur sa terrasse, le GIGN en a profité pour l'interpeller, rapporte la presse écrite.



L'homme, convalescent, a été emmené en psychiatrie, il n'est pas certain qu'il sera poursuivi, au vu de ses troubles psychiques, possiblement liés au coma.