Ste-Suzanne : Rentrée reportée à Antoine-Bertin, l'opposition fustige une situation "inacceptable"

Le report de la rentrée du nouveau groupe scolaire Antoine-Bertin, situé en face de la médiathèque Aimé-Césaire à Sainte-Suzanne, provoque la "colère des parents et la déception des élèves". Un point presse a été organisé ce matin devant les grilles du complexe scolaire par l'opposant municipal Daniel Alamélou, qui fustige une situation "inacceptable" face aux nombreux retards pris dans ce chantier.



Ce chantier de 6 millions d'euros, qui a débuté en 2016, devait être livré cette année pour assurer la rentrée scolaire 2019-2020 pour faire face à la fermeture de l'école Antoine-Bertin et accueillir les écoliers de la maternelle Bauhinias, à Bel-Air.



Mais dès le début 2018, Daniel Alamélou tirait déjà la sonnette d'alarme, après avoir constaté "beaucoup de retards et d'arrêts alternés sur ce chantier". "J'avais déjà alerté le maire en début 2018 en lui donnant mon point de vue sur ce retard. Il avait affirmé que si la livraison de l'école Entrée de Ville ne se faisait pas en fin d'année, ce serait pour janvier 2019. On arrive alors en début d'année 2019 et lors du premier conseil en février, j'ai rappelé au maire ses propos. Il a effectivement reconnu des retards, dus en partie à l'impact de la crise des gilets jaunes, assurant qu'il n'y aurait pas de souci pour la rentrée de août. Or, depuis quelques semaines et au vu des travaux, on se doutait bien qu'il y allait avoir problème sur cette école", explique-t-il, "comme pour la régie technique de Commune Bègue ou la piscine municipale".



Selon ses dires, près de "500 enfants élèves sont impactés" par ce report, "dû au fait de l'absence de feu vert de la commission de sécurité", indique l'opposant. Lors de la pré-rentrée scolaire, l'équipe pédagogique de l'école Bertin a été affectée en attendant à l'école René-Manglou à Quartier -Français. "Ce chantier, qui n'a pas l'aval de la commission de sécurité, ne peut accepter que les ouvriers en travaux. Hors, la mairie a quand même envoyé des agents communaux affectés à la restauration scolaire et la surveillance des élèves pour un soi disant entretien. C'est anormal", poursuit-il.



"Les élèves sont chez eux et les parents, nombreux à avoir déjà réglé la cantine scolaire, nous interpellent car certains n'avaient pas vu le communiqué et ont appris ce report ce matin devant les grilles de l'école", ajoute Daniel Alamélou.



Mercredi, dans un communiqué, la mairie de Sainte-Suzanne avait annoncé le report de la rentrée scolaire du nouveau groupe scolaire Antoine-Bertin au 22 août "en raison de problèmes techniques et administratifs".