Municipales 2020 Ste-Suzanne : Ramata Kadjo Touré s'engage auprès de Maurice Gironcel Ramata Kadjo Touré explique via un communiqué son engagement auprès du maire de Sainte Suzanne Maurice Gironcel pour ces prochaines municipales.

"Je réside à Sainte‐Suzanne depuis dix ans et suis déterminée à contribuer au développement de ma commune. C’est pourquoi je suis engagée en politique depuis un an. En effet, référente de la république en marche de Sainte‐ Suzanne et responsable mobilisation et coordination des actions au niveau départemental, j’ai été sensible aux questions environnementales dans lesquelles s’implique Maurice Gironcel.



Je rappelle que depuis plusieurs années, la ville de Sainte‐Suzanne mène une politique forte en faveur du développement durable.



Comme vous le savez, depuis le 16 juin 2012, la ville de Sainte‐Suzanne s’est portée candidate à une reconnaissance Nationale pour son Agenda 21 Local.



En qualité de cofondatrice de l’ONG « WYK1 », une organisation non gouvernementale internationale qui lutte contre le réchauffement climatique, je me réjouis des réussites obtenues par Monsieur Maurice Gironcel et le remercie pour la confiance témoignée à mon endroit.



C’est donc un honneur d’être aux côtés de Monsieur le maire pour renforcer ses actions, lui qui ambitionne de faire encore plus pour la commune de Sainte‐Suzanne, pour répondre aux enjeux du changement climatique, afin d’intégrer la biodiversité dans l’urbanisme et l’habitat, de faciliter les mobilités actives, de prévenir les pollutions et d’organiser la résilience, de protéger, conserver et améliorer le capital naturel de la commune de Sainte Suzanne, en impliquant les élèves et les habitants de Sainte Suzanne dans les questions de réchauffement climatique et de transition écologique.



