Municipales 2020 Ste-Suzanne: Patrick Lebreton en soutien de Maurice Gironcel

PCR et Progrès main dans la main à Sainte-Suzanne. Hier, le maire de Saint-Joseph et président du Progrès, Patrick Lebreton, confortablement réélu au premier tour en mars dernier, est venu à Sainte-Suzanne apporter son soutien au maire sortant, Maurice Gironcel. La rencontre entre les deux responsables politiques s’est conclue par un appel commun à la co-construction d’un "projet global et cohérent dans l’intérêt de la population". Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 24 Juin 2020 à 08:04 | Lu 136 fois

Dans le cadre du second tour des élections municipales, Monsieur Patrick Lebreton, Maire de Saint-Joseph et Président du « Progrès » apporte son soutien à Maurice Gironcel qui conduit la liste « Ensemble, Sainte-Suzanne ».



Entouré de colistiers et de militants réunis en nombre à sa permanence, Maurice Gironcel s’est félicité de ce soutien qui marque une nouvelle étape dans la campagne des municipales. La présence de Patrick Lebreton à Sainte-Suzanne traduit l’idée commune d’une Réunion Responsable, Solidaire et Durable.



Très concrètement, c’est la défense de valeurs communes, la protection de la biodiversité et la nécessité de placer la femme Réunionnaise et l’homme Réunionnais au cœur de toutes les politiques publiques.



Pour l’essentiel, Maurice Gironcel et Patrick Lebreton partagent le même constat d’une situation de crise généralisée dans tous les secteurs et que seul le rassemblement des forces de progrès permettra de relever les défis Réunionnais.



La rencontre s’est conclue par un appel commun à coconstruire un projet global et cohérent dans l’intérêt de la population.

C’est justement pour faire face aux défis qui sont les nôtres que la liste « Ensemble, Sainte-Suzanne » rassemble et unit toutes les générations.



Ce rassemblement construit à Sainte-Suzanne et à Saint-Joseph prend racine dans l’union des générations et ensemble Maurice Gironcel et Patrick Lebreton portent l’ambition qu’il puisse en être de même pour les batailles communes à mener ici à La Réunion.



Patrick LEBRETON Maurice GIRONCEL