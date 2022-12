Ste-Suzanne : Pas d'assurance, conduite sous stupéfiants, taximètre éteint...La totale pour ce conducteur de taxi

Immédiatement son conducteur est intercepté et contrôlé.



Lors des vérifications d'usage, il est remarqué la présence d'un client alors que le taximètre est éteint. Les dépistages pratiqués sur le conducteur révèlent que ce professionnel conduisait sous stupéfiants.



De plus, il se trouve dans l'incapacité de présenter l'attestation d'assurance spécifique et obligatoire pour le transport de personnes à titre onéreux, ainsi que la plaque portant l'ADS et la ville de rattachement.



Le véhicule a été immédiatement immobilisé et placé en fourrière. Le permis du contrevenant a fait l'objet d'une rétention, en vue d'une suspension administrative.



Le client du taxi a pu regagner son domicile en sécurité après avoir été prise en charge.