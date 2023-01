Ste-Suzanne : Les habitants de la rue Evariste de Parny attendent un signe de vie de la mairie après une montée des eaux

"L'eau est très vite montée. On a pu sauver deux voitures et une non. On a dû également réveiller certains voisins qui dormaient encore. Les gens sont tellement mécontents qu'ils sont dehors depuis 4h du matin, en attente qu'un élu vienne voir les dégâts malgré nos multiples appels", déplore une habitante.



Cette dernière ainsi que ses voisins restent inquiets malgré l'accalmie constatée ce matin car ils craignent une remontée des eaux en cas de nouvel épisode pluvieux.



"Franchement , on ne sait pas si ça va reprendre car l'eau est encore stagnante, nous sommes toujours dans l'attente d'un retour de la mairie", espère-t-elle.