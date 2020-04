Ste-Suzanne: La poste va rouvrir, mais seulement pour les pensions de retraite

Le Maire de la commune de Sainte-Suzanne informe la population que le bureau de poste de Sainte-Suzanne ouvrira exceptionnellement le vendredi 10 avril 2020 et le mardi 14 avril 2020 de 8h00 à 12h00 afin de permettre le paiement des prestations aux bénéficiaires de retraites et pensions.



Cependant, l’accès aux services de la Poste pendant ces deux demi-journées est exclusivement réservé aux personnes bénéficiaires de retraites.



Toutes les autres opérations ne seront pas autorisées.



Le service de police municipale sera mobilisé afin de permettre le déroulement des opérations de retrait en toute sécurité, de veiller au respect des mesures de distanciation ainsi qu’au respect des gestes barrières.



Le Maire de Sainte-Suzanne tient à remercier la direction de la Poste de la Réunion qui a su mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux personnes âgées et retraitées d’avoir accès à ce service public essentiel dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons.