Municipales 2020 Ste-Suzanne: La passe de cinq pour Maurice Gironcel

Sainte-Suzanne et Maurice Gironcel, une grande histoire. Dernier bastion du Parti communiste réunionnais, la commune est restée fidèle aux idéaux portés par ses maires successifs depuis 1983 à l'occasion de ce second tour des municipales. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 20:24 | Lu 2140 fois

Maire de la commune depuis 1993 (avec une "pause" de trois ans entre 2009 et 2012 pour cause d'inéligibilité), Maurice Gironcel a été élu pour la cinquième fois à la tête de Sainte-Suzanne.



L'ancien secrétaire général du PCR l'a en effet emporté avec 47,67% des voix (5 144 voix) contre 31,89% (3 342 voix) pour Alexandre Laï-Kane-Cheong. Grand perdant de ce second tour , Daniel Alamélou n'a récolté que 20,42% des voix (2 204 voix)