Ste-Suzanne : L’opposition contre la rentrée scolaire

"Nous en appelons au devoir de conscience, au devoir de protection … mission première de tous les élu(es), au premier desquels se trouve le Maire de notre Commune" se conclut la lettre des opposants à la mairie de Ste-Suzanne. Ces derniers viennent de faire savoir à Maurice Gironcel qu’ils sont contre la réouverture des établissements scolaires sur la commune.



Selon ces élus, les conditions sanitaires strictes élaborées et imposées face à la pandémie du COVID19 par le protocole ne peuvent être mises en application. Il en va donc de la santé de tous de maintenir les écoles closes selon eux. Ils regrettent également la "non-communication" du maire à ce sujet.



Les opposants souhaitent que Maurice Gironcel réponde à leur demande d’organiser un conseil municipal "présentiel et visioconférence, où seraient respectées les distanciations et autres gestes barrières". Ils estiment que cette demande n’a pas été respectée par la réunion d'information virtuelle devant se produire en "audio-conférence".



La rentrée municipale promet d’être agitée.