Ste-Suzanne : L’affligeant repas de la cantine scolaire

Alors que certains parents se sont rendus dans l’école maternelle de leur enfant pour préparer le sapin de Noël, une surprise les attendait. Invité à rester manger à la cantine, les parents ont été horrifiés de découvrir le plat servi à leur enfant.



Alors que le menu annonçait un "riz chauffé morue", le repas est essentiellement composé de riz blanc accompagné d’une cuillère de rougail où les morceaux de morue pouvaient pratiquement être cherchés au microscope. Les élèves allergiques ou qui n’aiment tout simplement pas le poisson n’ont eu droit qu’à du riz blanc, avec un kiwi au dessert.



Rapidement, la nouvelle a commencé à tourner dans les groupes de parents d’élèves, ce qui a permis de comprendre que l’ensemble des écoles de la commune avaient eu droit au même régime.



Contactée, une mère d’élève n’a pas caché sa colère. "On essaye de faire en sorte que nos enfants mangent convenablement. On paye aussi la cantine pour ça, pour avoir un repas équilibré, notamment un produit laitier et des protéines. Je suppose que le menu est fait avec une diététicienne. Pour de nombreux enfants, le repas scolaire est le seul repas équilibré qu’ils mangent de la journée. C’est aberrant", peste-t-elle.



La mairie de Sainte-Suzanne, contactée en début de semaine, n'a pas donné suite à nos sollicitations.