Ste-Suzanne: Il casse tout puis menace les gendarmes

Alcoolisé et en colère, un individu âgé d'une trentaine d'années a cassé tout ce qui lui tombait sous la main. Les faits se sont produits sous le toit familial, ce mardi à Sainte-Suzanne, rapporte le JIR.



Intervenus sur place, les gendarmes ont reçu des insultes et menaces de mort.



Après une interpellation musclée, il a été placé en garde à vue. Il devrait être déféré devant le parquet de Saint-Denis ce jeudi, où il comparaitra pour outrage, menace de mort et rébellion.



Le trentenaire était déjà connu de la justice pour des faits de violence.