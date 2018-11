Ste-Suzanne: Fermeture de l'ensemble des services municipaux

Compte-tenu de l’évolution de la situation et des difficultés de circulation, l’ensemble des services municipaux et du CCAS de Sainte-Suzanne seront fermés ce lundi 26 novembre à compter de 10 heures.



Un service d’astreinte est mis en place et joignable au 0262 52 30 02. D’autre part, l’ensemble des établissements scolaires sont également fermés ce jour.



Le Maire de Sainte-Suzanne

Maurice Gironcel