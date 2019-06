Ste-Suzanne: Elle poignarde son compagnon et tente de se suicider

Vendredi soir, en plein centre-ville de Sainte-Suzanne, c'est pour une violente dispute entre un homme et une femme que les gendarmes ont été appelés, comme le révèle la presse locale.



La femme, âgée d'une quarantaine d'années, s'est munie d'un couteau et a donné plusieurs coups à son compagnon. L'homme a plusieurs blessures superficielles.



Après s'en être pris à lui, c'est à elle qu'elle s'attaque et tente de se taillader les veines, mais en vain. Tout de même blessée, elle a été prise en charge et hospitalisée.



L'homme, quant à lui, a refusé de porter plainte. La femme n'a donc pas été interpellée.