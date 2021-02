A la Une . Ste-Suzanne : Deux clusters identifiés, de nouvelles mesures sanitaires applicables

En raison d'une recrudescence des cas, la mairie de Sainte-Suzanne annonce de nouvelles mesures sanitaires. Le communiqué du maire Maurice Gironcel : Par N.P - Publié le Lundi 15 Février 2021 à 15:35 | Lu 1103 fois





Deux clusters ont été détectés sur notre commune. Nous sommes donc passés dans une phase de vigilance accrue.



Les mesures suivantes ont pour objectif de ramener ce taux rapidement à la baisse et ainsi, éviter toutes autres mesures plus restrictives. Il s’agit là de mesures préventives, nous comptons sur le civisme et la responsabilité de tous.



Nous appliquerons donc dès ce mardi 16 février 2021, par arrêté municipal : L’AMENAGEMENT DU MARCHE FORAIN : dès le mardi 16 février, un fléchage désignera une entrée et une sortie différenciées, le port du masque RESTE OBLIGATOIRE, l’application des deux mètres de distance, la mise à disposition de gel hydroalcoolique. La police municipale veillera au respect des préconisations actuelles, avec une présence soutenue lors des marchés forains. Avec l’ensemble des services, nous mettons tout en œuvre pour améliorer la situation sanitaire sur la commune. La réussite dépend également du civisme de chacun d’entre nous.



Plus que jamais, restons vigilants et respectons les gestes barrières, pour le bien-être de chacun.



Le Maire

