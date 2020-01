Ste-Suzanne: Daniel Alamelou inaugure sa permanence

Après avoir officialisé sa candidature le 27 octobre dernier, Daniel Alamelou a inauguré sa permanence à Sainte-Suzanne ce samedi matin. Il a choisi un lieu stratégique: face à la Poste, en plein centre-ville.



Avant de conclure sur son slogan "Sainte-Suzanne Nout Fierté", Daniel Alamelou a exposé les grandes lignes de son programme devant les nombreux partisans présents. Il met en avant l’épanouissement humain, la cohésion sociale, l’aménagement du territoire et l’environnement, le développement économique, agricole et touristique, l’amélioration des services publics, un projet numérique pour la ville, ainsi que l’importance de la mutualisation des moyens intercommunautaires pour le développement de la commune.



Il a notamment fait le constat d'une augmentation de la fiscalité et de la pauvreté dans la commune, un manque d’entretien des équipements publics, une hausse du taux de chômage dû à un manque de développement économique pendant 8 ans.



Daniel Alamelou alerte également sur le nombre de dépôt sauvages dans sa commune. Ils se sont multipliés et entraînent des risques sanitaires pour la population.



Celui qui a rappelé avoir obtenu 49% du suffrage exprimé en 2014 invite l'ensemble des citoyens de sa commune à un pique-nique partage samedi 25 janvier au Bocage, à Sainte-Suzanne.