Ste-Suzanne: Brigade Nature a participé à Met Nout Kartier Propre à Bel Air

L’association Brigade Nature tire la sonnette d’alarme sur la situation écologique de Sainte-Suzanne, et de manière générale sur l’ensemble des communes. Ils remercient ainsi la marie de Sainte-Suzanne de mettre en place une de leurs propositions qui est de faire une action mensuelle par quartier.



Brigade Nature a donc participé hier à l’opération Met Nout Kartier Propre à Bel Air et a nettoyé le bord de mer de la Marine avec une autre association de Saint-Denis.



Le bilan de la Journée est catastrophique: en une heure, ils ont ramassé plus de déchets que les bennes prévues pour la journée ne pouvaient réceptionner. La population ne s’est pas mobilisée ni les hommes politiques élus ou candidats sur Sainte-Suzanne, hormis Daniel Alamelou présent sur les sites.



Christian Picard, Président Association Brigade Nature déclare: "nous nous sommes malheureusement habitués à vivre au milieu des déchets et au delà de la sensibilisation, de l’éducation, il faut un électrochoc pour que la population se réveille et arrête de jeter dans la nature leurs déchets en tout genre. Stop au tout plastique, la propreté est une affaire de tous."