Faits-divers Ste-Suzanne : Alcool et stupéfiants au volant, les gendarmes au tournant

​La compagnie de gendarmerie de Saint-Benoît a déployé un dispositif de contrôle de flux sur la commune de Sainte-Suzanne le 16 février 2022 de 19h à 22h au niveau du quartier français mais également dans le secteur de l'ancienne gendarmerie. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 17 Février 2022 à 09:28

La compagnie de gendarmerie de Saint-Benoit a engagé des effectifs sur la commune de Sainte-Suzanne dans le cadre d'un contrôle de sécurité routière. Au total, ce sont un vingtaine de militaires qui étaient déployés sur le terrain.



Lors de ce contrôle, les gendarmes ont constaté 4 infractions de conduite sous l'empire d'un état alcoolique avec des taux de 0,50 mg/l, 0,55 mg/l, 0,71 mg/l et 0,68 mg/l. Ont en outre été relevées 4 conduites sous stupéfiants dont une saisie de 2 grammes d'herbe de cannabis grâce à la recherche cynophile.



Pour les infractions au code de la route, il a été constaté 1 stop non marqué, 4 défaut de contrôles techniques, 1 défaut de ceinture passager, 1 défaut de ceinture et 1 conduite malgré une suspension administrative du permis de conduire. Ces contrôles ont donné lieu à 8 immobilisations de véhicule ainsi que 5 mises en fourrière. Une personne a été verbalisée pour non respect du couvre-feu.







Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur