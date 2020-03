Municipales 2020 Ste-Suzanne: Alamélou dénonce les pratiques du maire sortant concernant la situation des agents communaux À deux jours du premier tour des élections municipales, le climat se tend quelque peu à Sainte-Suzanne. À l'occasion d'un point presse donné ce jeudi, Daniel Alamélou a accusé le maire sortant Maurice Gironcel de faire pression sur les agents communaux concernant le fonctionnement des services de la mairie et sa réorganisation. Plus grave, il a également pointé l'embauche par Maurice Gironcel, en sa qualité de président de la Caisse des écoles, d'une quinzaine d'emplois fin février-début mars "à la veille des élections". "Nous nous posons des questions sur la légalité des ces contrats et l’utilisation une fois de plus par le Maire sortant des moyens de la commune pour ces élections municipales de mars 2020". Son communiqué à retrouver ci dessous:

Le Maire sortant, candidat aux élections municipales de Sainte-Suzanne utilise le fichier du personnel communal pour cibler un tract vers les boîtes aux lettres des agents.



Certains agents m’ont informé qu’ils recevaient un tract d’un candidat sur le fonctionnement des services de la Mairie et sa réorganisation.



Un exemple sur « l’accueil des usagers et l’obligation de réponse qui est imposé par la loi, la manière de recevoir l’usager en Mairie…, la recherche d’une meilleure efficacité…, ou encore dégager le sentiment de faire partie d’une équipe dont les objectifs seront clairement affichés… , créer les conditions d’une information partagée…, enfin l’agent doit pouvoir être acteur de sa carrière…».



Nous avons l’impression que le candidat Maire sortant découvre le service public alors qu’il avait la responsabilité totale et qu’il préfère aujourd’hui renvoyer sur les agents les dysfonctionnements dû à un manque de suivi des élus sortant de sa majorité.



Les agents sont très étonnés de recevoir ce courrier qu’à la veille des élections alors qu’un manque de dialogue social existe depuis plusieurs années.



C’est une faute politique du Maire sortant que de cibler les agents de la commune et les mettre sous pression.



Par ailleurs, le Maire sortant a procédé à la signature d’une quinzaine de contrats fin février-début mars à la veille des élections signées par lui même en qualité de Président de la Caisse des Ecoles alors même que le budget 2020 n’a pas encore été voté.



Nous nous posons des questions sur la légalité des ces contrats et l’utilisation une fois de plus par le Maire sortant des moyens de la commune pour ces élections municipales de mars 2020.



Certains agents sont même appelés pour se mettre en congés politiques et leurs libertés de citoyens s’en trouvent bafouées.



Pire encore, le Maire sortant syndicaliste, à osé attaquer un agent titulaire de catégorie C en conseil de discipline, au Centre de Gestion il y a quelque jours sous un prétexte fallacieux politique car ce dernier n’est plus d’accord avec son parti et ses idées.



Ces méthodes d’un autre temps doivent cesser et la population doit être au courant de ces manœuvres juste avant les élections.



Ci-joint, quelques extraits des éléments que nous avons en notre possession:





