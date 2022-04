Ste-Suzanne : 49 logements réhabilités pour les locataires

Le communiqué :



Ce matin a été inaugurée la fin des travaux de réhabilitation de la résidence Village Desprez à Sainte-Suzanne, en présence du Maire de Sainte-Suzanne, Maurice GIRONCEL, et de la Directrice Générale de la SEMADER, Anne SERY. Une visite de deux logements et le dévoilement de la plaque inaugurale ont marqué le point de départ d’une journée festive organisée sur le parvis.



Maurice GIRONCEL a ainsi salué le bon vivre au sein de la résidence, ainsi que le respect des résidents pour leurs logements. Une fresque en cours de réalisation avec les jeunes de la résidence lors de la journée marquera l’engagement des locataire dans le soin porté à leur cadre de vie.



Cette résidence de 49 logements accueille aujourd’hui près de 150 habitants. Livrée en 1990, elle a bénéficié d’importants travaux de rénovation et de modernisation à hauteur d’environ 58 000 € par logement, soit un investissement total de 2,9 millions d’euros. L’intérieur de chaque logement a entièrement été rénové, de même que les extérieurs, les parties communes, les toitures et les façades.



Au-delà des travaux, la SEMADER a mis en place sur le quartier une mission d’accompagnement social de proximité avec les familles, pour les aider à résoudre des problématiques diverses liées à la réhabilitation. L’association ESF Réunion est ainsi présente depuis plus d’un an sur la résidence pour trouver des solutions avec les familles.



Pour fêter cela, des animations sur la journée et un pot de convivialité ont été offerts aux résidents par la SEMADER.