A la Une . Ste-Suzanne : 14 chiots découverts dans une carcasse de voiture, des bénévoles interpellent la mairie

Quatorze chiots ont été découverts livrés à leur sort dans une carcasse de voiture, sur un parking de Sainte-Suzanne. Des bénévoles sont intervenus pour les sécuriser, et réclament l'aide de la collectivité. Par M.A - Publié le Mardi 20 Juillet 2021 à 16:24

Après la découverte des 15 chiots maltraités dans un squat à Sainte-Clotilde il y a quelques semaines, dans la soirée du 15 juillet dernier, un groupe de bénévoles s'est rassemblé pour apporter son aide suite au signalement sur les réseaux sociaux d’un "stockage de chiots". Les animaux avaient été aperçus dans une carcasse de voiture, sur un parking se trouvant derrière la piscine de Sainte Suzanne, rue du Stade.





Après ce sauvetage, il a fallu trouver des solutions en urgence pour placer ces animaux. "Nous recherchons encore des familles d'accueil ainsi que des associations pour les prendre en charge", explique Philomène*, l'une des bénévoles qui a supervisé le sauvetage.



Alors que les maires sont responsables des troubles engendrés par l'errance et que les missions de sauvetages peuvent s'avérer périlleuses, elle lance un appel à la collectivité : "Nous souhaiterions avoir l'aide de la mairie de Sainte-Suzanne afin d'encadrer ce genre de sauvetages en toute sécurité".



"Il est urgent que la mairie s'inscrive dans une politique d'éducation et de sensibilisation de sa population pour éviter ces actes en faisant la promotion de la bienveillance animale et de la stérilisation", poursuit Cécile, bénévole pour l'association l'APEBA (Association pour l'Education à la Bienveillance Animale), rappelant l'existence d'une mallette pédagogique mise au point par l'association REVEZ. Un outil bienvenu quand on sait qu'à la problématique de l'errance s'ajoute celle de la maltraitance.

--

Pour contacter Philomène : philomenemoutoussamy@gmail.com

Sur le même thème :

Vidéos - Maltraitance animale en série : Des Dionysiens excédés se mettent en danger

Deux mineurs soupçonnés de maltraiter des chiens en garde à vue Les bénévoles s’y sont rendus vers 21 heures afin de récupérer ces chiots livrés à eux-mêmes. 14 boules de poils s’y trouvaient, selon le premier témoin qui en aurait sécurisé quatre. Arrivés sur les lieux, les bénévoles ont pris en charge les dix suivants, en bonne santé.Après ce sauvetage, il a fallu trouver des solutions en urgence pour placer ces animaux. "Nous recherchons encore des familles d'accueil ainsi que des associations pour les prendre en charge", explique Philomène*, l'une des bénévoles qui a supervisé le sauvetage.Alors que les maires sont responsables des troubles engendrés par l'errance et que les missions de sauvetages peuvent s'avérer périlleuses, elle lance un appel à la collectivité : "Nous souhaiterions avoir l'aide de la mairie de Sainte-Suzanne afin d'encadrer ce genre de sauvetages en toute sécurité"."Il est urgent que la mairie s'inscrive dans une politique d'éducation et de sensibilisation de sa population pour éviter ces actes en faisant la promotion de la bienveillance animale et de la stérilisation", poursuit Cécile, bénévole pour l'association l'APEBA (Association pour l'Education à la Bienveillance Animale), rappelant l'existence d'une mallette pédagogique mise au point par l'association REVEZ. Un outil bienvenu quand on sait qu'à la problématique de l'errance s'ajoute celle de la maltraitance.--Pour contacter Philomène : philomenemoutoussamy@gmail.com