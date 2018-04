Faits-divers Ste-Rose: le coffre-fort du Gamm Vert volé Dans la nuit de vendredi à samedi, deux individus se sont introduits par le toit dans le magasin Gamm Vert de Sainte-Rose. Le coffre-fort aurait disparu. Une enquête est en cours.

Des malfaiteurs sont entrés par effraction sur le site de Gamm Vert de Sainte-Rose, dans la nuit de vendredi à samedi. Ils ont pénétré dans le magasin en escaladant le toit.



Ce n'est qu'à l'ouverture du magasin le lendemain matin que les salariés se rendent compte de l'effraction. "Un vasistas a été forcé sur le haut du bâtiment et un petit coffre-fort a disparu", souligne le JIR. Le magasin n'a pu ouvrir ses portes qu'à 14h15, après le passage des militaires.



Après un bref inventaire, le butin des voleurs semble moindre."Peut-être 400 euros et des chèques. J'ai plus perdu avec la fermeture de ce matin qu'avec ce qui s'est produit cette nuit" confie le gérant dans le JIR.



Ce même Gamm Vert avait déjà été cambriolé en 2015. A l'époque, plus de 8.000 euros avaient été dérobés et les malfaiteurs avaient été condamnés à deux et cinq ans de prison ferme.



Pour l'heure "le matériel de surveillance a été confié aux bons soins des gendarmes, et le travail de recoupement avec les nombreuses empreintes relevées au sein du bâtiment est en cours". Charline Bakowski Lu 1636 fois





Dans la même rubrique : < > Trafic de cigarettes : Deux frères placés en détention Ste-Clotilde : Les écoles maternelles et primaires des Tamarins saccagées