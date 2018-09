Ste-Rose : Un couac pour le spectacle son et lumières

Hier soir, la mairie de Ste-Rose avait prévu d'organiser un "mapping" sur les murs de l'église de Sainte-Rose, en fait une projection d'images en illustration d'un récit sur l'arrivée de la lave en 1977 et qui avait failli détruire l'édifice.



Le spectacle était prévu pour 19 heures, en clôture d'un week-end de manifestations intitulé "Jours de feu" qui a vocation à se renouveler tous les ans.



Problème: en raison de risques de pluie, le spectacle a débuté plus tôt que prévu et les touristes qui s'étaient fiées aux horaires annoncés dans les publicités n'ont pu voir que les dernières images du spectacle.



La pluie n'est finalement pas tombée et Michel Vergoz, le maire de la commune, a expliqué aux touristes qui réclamaient que l'on recommence le spectacle que ce n'était malheureusement pas possible, le fournisseur n'ayant été payé que pour une seule prestation.



Les déçus devront se contenter des quelques images qu'ils ont pu admirer. Dommage car le peu qu'ils ont vu avait l'air très intéressant...