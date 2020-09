A la Une . Ste-Rose: Un agent du CCAS positif à la covid, le service fermé jusqu'à vendredi

La covid n'épargne aucune commune de l'île. Hier, la mairie de Sainte-Rose a confirmé qu'une personne a été détectée positive au sein du CCAS. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 3 Septembre 2020 à 10:24 | Lu 217 fois

Le président de la structure a ainsi décidé de la fermeture du service communal depuis hier et ce jusqu'au vendredi 4 septembre 2020.



"Dès à présent, le CCAS et les autorités ont mis en place toutes les mesures sanitaires afin que les cas contact éventuels soient investigués", indique le CCAS.



Malgré cette fermeture, une permanence est assurée au 0692 99 13 45.



Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur