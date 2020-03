A la Une ... Ste-Rose : Quatre candidats pour contester le combat des maires

Maire sortant: Michel Vergoz



Candidats déclarés: Sully Hoarau (Sainte-Rose c'est le moment du changement avec Sully Hoarau), Gilles Heekeng (L'ambition dans la paix à Sainte-Rose), Françoise Dennemont (Sainte-Rose pour tous), Dominique Ramassamy (Au coeur de notre projet, allons avance ensemble), Michel Vergoz (Ensemble continuons notre développement), Bruno Mamindy-Pajany (Un élan nouveau).



La commune de Sainte-Rose, l’une des plus petites de l’île avec ses 6 520 habitants, fait partie de la Cirest et est dirigée depuis 2015 par l’ancien socialiste Michel Vergoz, de retour aux affaires après les deux mandats de Bruno Mamindy-Pajany (2001-2015).



L’ancien sénateur et secrétaire fédéral du PS retrouvera pour ce scrutin son éternel rival pour un duel qui s’annonce déjà électrique entre les deux hommes, comme lors des précédentes campagnes.



Les autres candidats (Gilles Heekeng, François Dennemont, Sully Hoarau et Dominique Ramassamy) tenteront de tirer leur épingle du jeu et comptent bien proposer une alternative au duo Vergoz/Pajany.



Résultats 2015 (municipales partielles)



Inscrits: 6 130

Votants: 5 225

Blancs et nuls: 121

Participation: 85,29%

Exprimés: 5 104

Candidats

Voix

% exprimés

Michel Vergoz (DVG)

2 639

51,70

Bruno Mamindy-Pajany (DVD)

2 465

48,30





Résultats 2014 (2nd tour)



Inscrits: 6 028

Votants: 5 135

Blancs et nuls: 142

Participation: 85,19%

Exprimés: 4 993

Candidats

Voix

% exprimés

Michel Vergoz (DVG)

2 466

49,38

Bruno Mamindy-Pajany (DVD)

2 527

50,61



Résultats 2014 (1er tour)

Candidats

Voix

% exprimés

Michel Vergoz (DVG)

1 667

35,52

Bruno Mamindy-Pajany (DVD)

2 025

43,15

Benjamin Elma (DVD)

316

6,73

Jean-Pascal Grondin (DVG)

210

4,47

Gilles Heekeng (DVG)

474

10,10

