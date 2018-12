Ste-Rose : Noyade d'un pêcheur à la gaulette

Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de La Réunion a été alerté le lundi 3 décembre 2018 à 08h20 (heure locale) par le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS) de la noyade dans le secteur de Piton Sainte-Rose, au niveau de la pointe Rouge, d’un pêcheur à la gaulette. Selon la préfecture, l’homme âgé de 48 ans n’a pas pu être réanimé malgré l’intervention des pompiers. Le décès est constaté par un médecin du SMUR à 10h.



Le CROSS rappelle une nouvelle fois la nécessité d’observer la plus grande prudence dans la pratique de la pêche à la gaulette. Le risque de chute est très élevé. Rejoindre le rivage par ses propres moyens est souvent rendu difficile par l’état de la mer.