Société Ste-Rose : Lancement des travaux du futur centre commercial

Les travaux de l’espace commercial La Rose des vents ont démarré à Sainte-Rose. Par N.P - Publié le Jeudi 13 Janvier 2022 à 15:23





L’espace de 1000m2 , qui sera attribué à l’enseigne U, se veut être un atout de développement économique du pays des laves. “Cette grande surface contribuera à asseoir l’attractivité de la ville et à répondre aux attentes de ses citoyens”, indique la municipalité.



Le centre commercial de Sainte-Rose s’inscrit dans le projet plus global de



Ces travaux, désormais lancés, devraient durer 10 mois.



Après avoir obtenu le permis de construire en mars 2020, la ville de Sainte-Rose poursuit la redynamisation de son centre-ville, comme en témoigne le panneau de chantier sur place.L’espace de 1000m2 , qui sera attribué à l’enseigne U, se veut être un atout de développement économique du pays des laves. “Cette grande surface contribuera à asseoir l’attractivité de la ville et à répondre aux attentes de ses citoyens”, indique la municipalité.Le centre commercial de Sainte-Rose s’inscrit dans le projet plus global de redynamisation du centre-ville mis en place depuis 2019, comprenant l'aménagement de la ZAC Centre-Ville la boucle du centre ainsi qu’un gymnase.Ces travaux, désormais lancés, devraient durer 10 mois.