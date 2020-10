Politique Ste-Rose: Jusqu'à 150 euros de carburant offerts aux travailleurs

C'est une initiative qui devrait être saluée par les Sainte-Rosiens travaillant en dehors de leur commune. La municipalité va lancer à compter du mois de décembre 2020 un "chèque carburant" à destination des résidents de Sainte-Rose qui doivent quitter leur commune pour aller au travail. Un montant de 100 000 euros a été budgétisé en 2020 et sera réparti entre les futurs ayants droit. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 9 Octobre 2020 à 11:53 | Lu 3576 fois

Lors de la dernière campagne des municipales, le maire Michel Vergoz avait déjà détaillé quelques points de ce dispositif "au service du pouvoir d'achat" des Sainte-Rosiens, nombreux à travailler en dehors de la commune. Près de 680 personnes (chiffres Insee) seraient concernées par ce chèque carburant. "Nos engagements tiennent lieu d'actes", clame Michel Vergoz, pas peu fier du lancement de ce dispositif, vu comme un "amortisseur du pouvoir d'achat".



Comme expliqué par le maire, "au delà de Sainte-Rose, c'est la question de l'égalité des chances dans les territoires et la facilité pour eux de se développer qui est posée" mais aussi la question des "handicaps de la ruralité". "Nous sommes éloignés des bassins d'emploi. Toutes nos activités quotidiennes coûtent plus cher aux citoyens de notre ruralité", rappelle Michel Vergoz, marqué également par la crise des gilets jaunes en 2018. "Un vrai révélateur", pour l'édile sainte-rosien pour qui ce mouvement "n'a pas été inutile bien au contraire". "Cette crise sociale a amené au devant de la scène une prise de conscience notamment sur le problème du pouvoir d'achat".



Pour bénéficier de ce chèque-carburant, versé en une seule fois chaque année et dont l'enveloppe de 100.000 euros a été budgétisée, les bénéficiaires devront impérativement répondre aux critères suivants: être résident à Sainte-Rose, fournir la carte grise du véhicule et travailler à plus de 30 km de la commune aller/retour de mairie à mairie. Enfin, il faudra également percevoir un salaire mensuel net inférieur à 1 600 euros (attestation employeur et bulletin de salaire faisant foi). 100.000 euros divisé par 680 personnes, le calcul est vite fait: ce sont ainsi jusqu'à 150 euros qui seront offerts aux personnes éligibles sur l'année.



La municipalité précise que même les personnes travaillant dans un quartier d'une commune proche, comme à Sainte-Anne à Saint-Benoît ou au Tremblet à Saint-Philippe, à moins de 30 km de Sainte-Rose donc, bénéficieront aussi du chèque carburant, "puisque le calcul est fait de mairie à mairie", assure Michel Vergoz. De ce fait, toute personne résidant à Sainte-Rose et travaillant à l'extérieur de la commune est éligible au dispositif.



Les inscriptions sont ouvertes du 15 octobre au 30 novembre 2020 dernier délai, au centre Eclat (juste en face de la mairie), sur rendez-vous.



Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur