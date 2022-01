A la Une . Ste-Rose : Du zamal et une chambre de pousse saisis, deux personnes en garde à vue

Les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoit, et plus particulièrement ceux de la brigade de Sainte-Rose, ont décelé une culture de zamal dans le cadre de leurs investigations. Deux personnes ont été placées en garde à vue. Par Regis Labrousse - Publié le Samedi 22 Janvier 2022 à 07:40

Après un minutieux travail d'investigation, les gendarmes de la brigade de Sainte-Rose ont mis la main sur une culture de zamal et interpellé deux personnes.



Ils ont découvert sept pieds de cannabis, une chambre de culture démontable de plants de cannabis avec du matériel permettant la pousse de zamal -ventilateur, extracteur - ainsi que 1,5 kilo d'herbes séchées.



Les deux personnes concernées par cette affaire sont âgées de 40 et 59 ans. Elles ont été placées en garde à vue afin d'être entendues par les militaires.



Dans le cadre de la réponse pénale, elles seront convoquées par la justice dans le cadre d'une convocation devant un officier de police judiciaire (COPJ).











