Ste-Rose: Décès d'une tortue verte emmêlée dans du fil de pêche

Une jeune tortue verte a été récupérée samedi par un club de plongée à Ste-Rose. La tortue de 12kg présentait "une vilaine blessure à la nageoire provoquée par un fil de pêche qui a fait 'garrot' ".



L'animal a été confié au centre de soins de l'Observatoire des tortues marines. Mais avec une nageoire déjà bien nécrosée, elle n'a pu être sauvée. La tortue est morte dans la nuit de samedi à dimanche.



Une autopsie a été réalisée ce lundi matin. Elle a révélé un oedème généralisé lié au garrot.



"Les blessures et souvent les mortalités provoquées par les fils de pêche 'fantômes' sont malheureusement de plus en plus fréquentes", déplore Kelonia.