Faits-divers Ste-Rose : Chopé par la patrouille à 111 km/h au lieu de 50 km/h

Comme chaque week-end, les forces de l'ordre ont effectué différents contrôles routiers dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière. Gendarmes et policiers ont relevé plusieurs centaines d'infractions. Par NP - Publié le Lundi 17 Octobre 2022 à 08:49

Au cours du week-end, les motocyclistes de l’Escadron départemental de sécurité routière (E.D.S.R), en appui des réservistes de la gendarmerie, ont mené de nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, sur les axes principaux de l’île. Dans la nuit de samedi, les motocyclistes de la brigade de St-Benoît en appui des gendarmes de la compagnie et des personnels de la Réserve Opérationnelle ont constaté 28 infractions dont 8 conduites addictives. Cinq véhicules ont été placés en fourrière administrative.



De 1h à 5h du matin, les motocyclistes de St-Paul, de la Rivière-St-Louis et des personnels de la Réserve opérationnelle ont opéré un contrôle sur la RN.1 A à St-Gilles-les-Bains. 31 conduites addictives ont été constatées, 17 conducteurs ont vu leur permis de conduire retiré immédiatement et 06 véhicules ont été placés en fourrière.



Parmi les faits notables, un automobiliste a été contrôlé vendredi après-midi en marge du rallye de St-Joseph, sous l’empire d’un état alcoolique et sous l’emprise de stupéfiants. Les vérifications sur la voiture ont permis de constater que cette dernière n’était pas assurée, le contrôle technique périmé, les pneumatiques lisses et l’échappement modifié.



Dimanche matin à St-Gilles-les-Bains, le conducteur d’un véhicule léger qui circulait sur la RN.1A a quant à lui été contrôlé avec un taux d’alcoolémie de 1.07 mg/l et sans avoir souscrit de contrat d’assurance pour sa voiture.



Dimanche après-midi, en agglomération de Ste-Rose, la brigade locale a procédé au contrôle d’un automobiliste qui roulait à une vitesse de 111 km/h pour 50 Km/h autorisée.



"Ces trois délinquants routiers devront répondre de leur acte devant le tribunal judiciaire de St-Denis ou St-Pierre et leur véhicule ont été placés immédiatement en fourrière" précise l'EDSR.



Également mobilisés comme chaque weekend, les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département une vingtaine d'opérations de sécurisation et de sécurité routière pour plus de 140 infractions constatées (et 20 délits) dont six pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique avec un taux compris entre 0.25 et 0.90 mg / l d'air expiré.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 121 autres diverses contraventions au code de la route.