A la Une . Ste-Rose : Alcoolisé et sans assurance, il s'en prend aux gendarmes

Au volant d'une motocross qu'il conduisait en état d'ébriété, un individu qui venait d'insulter les gendarmes a été arrêté en possession de produits stupéfiants. Neuf faits lui sont reprochés. Il est attendu prochainement pour s'en expliquer devant les juges. Par NP - Publié le Mardi 17 Août 2021 à 12:23

Le 14 août dernier, alors que les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoit intervenaient sur un accident de la circulation, un individu au comportement bizarre s'était approché de la scène pour filmer la victime qui se trouvait au sol.



Les militaires lui avaient demandé de quitter les lieux. Mais, au contraire, l'homme de 28 ans avait refusé d'obtempérer et s'était mis à les insulter. Il avait fini par disparaître au volant d'un scooter sans casque tout en outrageant les forces de l'ordre.



Les militaires avaient, quelques instants plus tard, croisé à nouveau le même individu au volant d'une moto cross 125 cm3 sur la RN 2 au niveau de la commune de Sainte-Rose.



Interpellé, le vingtenaire se trouvait en état d'alcoolisation, sans assurance et en possession de produits stupéfiants.



Sept faits lui sont reprochés, dont il devra répondre en mars 2022 dans le cadre de la procédure de plaider coupable. La moto qu'il conduisait à été détruite.