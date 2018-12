Un choc frontal s'est produit ce samedi en début d'après-midi sur la route entre Sainte-Rose et Saint-Philippe, dans le secteur de Bois-Blanc et du Grand Brûlé. Plusieurs véhicules de secours ont été dépêchés sur place.



Le bilan fait état de 4 blessés léger et 4 personnes indemnes.



Photo : Radar974