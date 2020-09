A la Une . Ste-Rose : 28 pieds de zamal découverts chez un automobiliste positif au cannabis

Ce mardi, les gendarmes de Sainte-Rose procèdent au contrôle d’un automobiliste qui se révèle être positif au cannabis. Les forces de l’ordre trouvent également une quantité de "zamal" sur lui et décident de perquisitionner son domicile. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 17 Septembre 2020 à 09:17 | Lu 446 fois

28 pieds de "zamal" et 219 grammes d’herbe de cannabis séchée ont été retrouvé au domicile d’un habitant de Sainte-Rose ce mardi.



C’est lors d’un contrôle routier mené par la gendarmerie qu’un automobiliste se révèle être positif au cannabis. Sur lui, les gendarmes retrouvent une certaine quantité de zamal séché, laissant présager un possible trafic.



Le mis en cause a d’ailleurs reconnu s’adonner à la vente de produits stupéfiants, comme l’indique la gendarmerie de La Réunion sur sa page facebook.



Une enquête a été ouverte.













