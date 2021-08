A la Une . Ste-Marie: un accident de la route fait un blessé grave

Ce matin, vers 1h30, un grave accident s'est produit sur la RN2 faisant un blessé médicalisé et conduit en urgence au CHU de Bellepierre. Par NP - Publié le Dimanche 22 Août 2021 à 10:15

C'est vers 1h30 du matin qu'un homme d'une trentaine d'années a fait une sortie de route sur la RN2 au niveau de la sortie des Cafés. Pour une raison qu'il faudra déterminer, il a heurté violemment la barrière de sécurité.

Les secours sont rapidement intervenus grâce à des badauds qui se trouvaient sur la passerelle située juste au dessus et ont pu les prévenir. Le malheureux, grièvement blessé, a été médicalisé sur place par les urgentistes du SAMU et conduit sans délai au CHU de Bellepierre où il a été pris en charge.





