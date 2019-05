A la Une . Ste-Marie: Yves Ferrière ne cache plus sa volonté d'être candidat aux municipales





C'est le moment que choisit l'inénarrable Jean-Yves Ferrière pour sortir du bois, bien déterminé à tenter d'apparaitre enfin dans la lumière, lui qui a longtemps été cantonné à une action dans l'ombre de Jean-Louis Lagourgue.



Et il semble être bien décidé à faire payer à celui qui maintenant siège au Palais du Luxembourg à Paris de lui avoir une fois encore préféré quelqu'un d'autre, lui qui se voit comme incontournable à Sainte-Marie. La candidature de Richard Nirlo avec une liste rajeunie semble maintenant faire consensus à Sainte-Marie, après une période houleuse pendant laquelle il avait du mal à convaincre au sein de sa propre majorité. Il a même récemment reçu le soutien de Jean-Louis Lagourgue. L'éternel n°2 a été galvanisé par une prise de parole digne d'un Guy Lux des grands jours, lors d'une déplacement de Stéphane Bijoux (candidat LREM Renaissance) à Ste Marie, il y a quelques semaines, et il se sent dorénavant pousser des ailes. Il a annoncé il y a quelques jours, lors d'une réunion de travail au domaine du Moca dans les hauts de Ste-Marie, devant quelques élus et administratifs, sa volonté de barrer la route à Richard Nirlo et de monter sa propre liste. Longtemps annoncé comme proche de Gerald Maillot, Yves Ferriere se pavane même devant certains élus en leurs annonçant la probabilité qu'ils ont de figurer ou pas sur la liste. Il assume d'ailleurs son délire en indiquant partout qu'il s'en fiche que ses propos puissent fuiter. Il affirme même le souhaiter fortement. Voilà son voeu exaucé. Il annonce également qu'à partir de septembre, Richard Nirlo n'aura plus de quorum au conseil municipal à la suite des pressions qu'il exerce sur nombre d'élus pour qu'ils tournent le dos au maire... Énième coup de gueule velléitaire (ce n'est pas la première fois qu'Yves Ferrière annonce qu'il sera candidat à une élection) qui finira comme les autres en eau de boudin? Véritable frustration de voir Richard Nirlo enfin faire consensus? Ou opération kamikaze en faveur de Gerald Maillot ? L'avenir nous le dira... Pierrot Dupuy





