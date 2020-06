Ste-Marie : Une voiture-sono de l'équipe de Richard Nirlo cible de coups de feu

L'impact de balle sur le côté gauche est bien visible. Une voiture sono de l'équipe de campagne de Richard Nirlo a été touchée par un ou plusieurs coup de feu ce mardi après-midi à Sainte-Marie, derrière le golf de Beauséjour."On était en train de faire campagne pour notre candidat, tout d’un coup on entend un impact, on sort de la voiture et on voit qu’on se fait tirer dessus", raconte Dominique, un militant du candidat Richard Nirlo."Moi personnellement je suis choqué, je ne peux pas comprendre qu’à notre époque on puisse encore faire ce genre de chose. C’est hallucinant", confie-t-il encore quelque peut sonné.Fort heureusement aucune victime n'est à déplorer, mais les deux militants comptent bien porter plainte au plus vite. Bien qu'ils soient rapidement sortis du véhicule, il n'ont pu identifier le tireur. La voiture avait déjà essuyé des jets de galets dans la matinée.Les gendarmes sont actuellement sur place et sont à la recherche du projectile qui a touché le véhicule.Pour le candidat à la mairie de Sainte-Marie, il y aurait une forte suspicion que des militants de son adversaire soient derrière ces coups de feu.