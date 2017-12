Ste-Marie : Une voiture finit dans un ravin, plusieurs blessés

Un important dispositif de secours a été déployé à Sainte-Marie ce lundi matin. Une voiture a fait une sortie de route au niveau de la Ravine des Chèvres les Hauts, vers Bagatelle. Le véhicule est tombé dans un ravin, plusieurs mètres en contrebas.



Les gendarmes, les pompiers et le SMUR ont été dépêchés sur place. L'un des occupants du véhicule était blessé mais conscient. Une autre personne, inconsciente, se trouvait toujours prisonnière du véhicule. Huit véhicules de pompiers ont été mobilisés. Les hommes du GRIMP (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) ont été appelés.



Les secouristes ont procédé à la sortie du véhicule du blessé qui était le plus mal en point, inconscient à l’arrivée des secours. Cette victime a été prise en charge en urgence absolue et médicalisée par les urgentistes du SMUR de Saint-Denis. Les deux autres occupants ont été pris en charge en urgence relative, informe le capitaine Olivier Fontaine, chef de colonne Nord-Est.



Laurence Gilibert sur place