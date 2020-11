A la Une . Ste-Marie: Une voiture et une moto à 170 km/h

Les gendarmes ont procédé à des contrôles routiers mercredi soir sur la 4 voies de Sainte-Marie au niveau de Duparc où la vitesse est limitée à 90 km/h... Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 6 Novembre 2020 à 14:01 | Lu 2887 fois

Le bilan de l'Escadron départemental de la sécurité routière



Les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Benoît ont mené une action destinée à lutter contre l'insécurité routière hier soir de 19 à 23 heures sur la commune de Sainte-Marie. Dans un premier temps il ont mis en oeuvre un contrôle de la vitesse sur la RN 2, dans la zone à forte affluence limitée à 90 km/h. Puis ils ont assuré un contrôle de conduites addictives en agglomération.



Au cours de cette opération, 4 usagers de la route ont été contrôlés en excès de vitesse. Deux d'entre eux circulaient à des vitesses comprises entre 30 et 40 km/h au dessus de la limite. En revanche, une motocyclette et une voiture ont affolé l'appareil des gendarmes qui a affiché 170 KM/H. Les conducteurs ont dû laisser leur permis de conduire aux forces de l'ordre; la moto et la voiture ont été placés en fourrière administrative. Ils devront répondre de leurs actes prochainement devant la justice.



Pas d'assurance sur la voiture, mais de la drogue dans le corps



Deux autres conducteurs ont été contrôlés alors que leur véhicule n'était pas couvert par assurance. Un d'entre eux avait, en plus de ce délit, consommé des produits stupéfiants. Son permis de conduire a été retiré sur le champ, il encourt une suspension de son permis de conduire, une amende et la perte de six points.



Les gendarmes rappellent que l'article L 211-1 du Code des assurances impose à tout propriétaire de véhicule terrestre à moteur, qu'il l'utilise ou non, de souscrire une assurance minimum obligatoire, dite au tiers, couvrant au moins sa responsabilité civile en cas d'accident. Cette obligation s'applique même pour un véhicule immobilisé, et dès son acquisition.





