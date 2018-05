Sainte-Marie: Une fillette "oubliée" dans un bus scolaire

Elle a du mal à y croire et pourtant… Une mère de famille a porté plainte ce jeudi contre la mairie de Sainte-Marie, la CINOR et un prestataire de transport de l'intercommunalité. Elle reproche à ces derniers d'avoir oublié sa fillette de 3 ans dans un bus scolaire ce matin, dans le secteur de la Grande-Montée.



Comme tous les matins, la mère de famille dépose sa petite fille à l'arrêt de bus de la CAF de Beauséjour et attend avec elle le bus scolaire qui la transporte vers l'école maternelle Le Village, situé à la Grande-Montée.



Mais tout ne s'est pas passé comme prévu ce jeudi…"Elle s'est endormie dans le bus durant le trajet. À 11h30, je reçois un appel du prestataire engagé par la Cinor qui me demande de venir récupérer ma fille au dépôt de la société, à La Mare. C'est un mécanicien qui passait dans les environs qui a découvert ma petite fille seule dans le bus et endormie. On l'a complètement oubliée dans le bus durant plusieurs heures et personne ne s'en est rendu compte, c'est incroyable", raconte-t-elle, non sans colère.



"Je suis bouleversée et stupéfaite. Il a fallu que je garde mon calme : ce genre d'action est inadmissible", poursuit-elle, pointant notamment la responsabilité de la conductrice du bus et de l'accompagnatrice scolaire, "qui ont manqué à leurs devoirs".



Après avoir été reçue cet après-midi à la Cinor, la mère de famille a décidé de porter plainte contre l'intercommunalité, la mairie de Sainte-Marie et le prestataire de transport "pour que chacun assume sa part de responsabilité et que ce genre d'exaction ne se reproduise plus".