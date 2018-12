Ste-Marie: Un piéton mortellement fauché sur la quatre voies

Aux alentours de 21h30 ce vendredi soir, un homme a tenté de traverser la quatre voies RN2, au niveau de la Ravine des Chèvres, dans le sens Nord-Est.



Le piéton a évidemment été percuté par deux véhicules. La première voiture a fauché la victime qui déambulait sur la voie de gauche, le second véhicule, un petit fourgon, a roulé sur le corps en arrivant au niveau de l'accident.



Pompiers et gendarmes ont été appelés en urgence après avoir réussi à se frayer un chemin. Un immense embouteillage s'est formé sur la quatre voies, depuis la sortie 14 Franche-Terre.



Le médecin légiste sur place a constaté le décès quelques minutes plus tard. Un drap blanc s'est dressé au beau milieu de la chaussée. Selon les premières informations, il s'agirait d'un homme, de type cafre, d'une trentaine d'années.



Les automobilistes des deux véhicules, choqués, n'ont pas repris le volant et ont laissé leurs véhicules partir avec la dépanneuse.



Les circonstances de l'accident ne sont, pour l'heure, pas encore connues. Une enquête a été ouverte afin de pouvoir les déterminer. Il devrait être révélé si l'homme renversé était sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants.