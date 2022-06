La grande Une Ste-Marie : Un père retranché avec son enfant et armé d'une grenade

Alors qu'ils interviennent dans un foyer pour extraire des mineurs en danger, les gendarmes de la brigade de Sainte-Marie ont dû faire face à une situation extrêmement tendue . Fort heureusement, leur professionnalisme et une intervention rapide, a permis d'éviter un nouveau drame familial. Par Regis Labrousse - Publié le Samedi 11 Juin 2022 à 08:39

Selon nos informations, les gendarmes de la brigade de Sainte-Marie se sont mobilisés ce vendredi 10 juin en début de soirée dans un foyer en raison d'un signalement pour mineur en danger. Des éducateurs de l'association Laïque pour l'Education la Formation la Prévention et l'Autonomie (ALFPA) sont sur place. Il s'agit d'intervenir chez un couple qui a des difficultés de communication ce qui engendre des conflits permanents. Les trois enfants en bas âge sont en danger en raison de la situation de leurs parents et une mesure d'éloignement du père a été demandée.



Les gendarmes de la brigade de Sainte-Marie et les éducateurs parviennent à extraire la maman et les deux plus petits enfants de leur logement, mais doivent composer avec la rébellion du père qui se retranche chez eux avec l'ainé âgé de 5 ans. Le père de famille profère des menaces mais exhibe également un objet ressemblant fortement à une grenade. Les militaires ne voulant prendre aucun risque, demandent immédiatement des renforts.



Des négociations sont alors mises en oeuvre. Dans un premier temps, les forces de l'ordre parviennent à faire sortir la grand-mère dont le domicile, jouxte celui du couple. Dans un second temps, les négociations amènent le père de famille retranché et armé de la grenade à se rendre calmement aux gendarmes. Il est interpellé puis placé en garde à vue.



Après vérification, l'intervention rapide et efficace des gendarmes de la brigade de Sainte-Marie a sans aucun doute permis d'éviter un drame : il s'agissait bien d'une grenade militaire offensive, nécessitant sa prise en charge par les militaires de la section NEDEX. Des armes air soft ont également été découvertes et ont été saisies au domicile du père. La maman et ses trois enfants ont été placés en sécurité.





Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur