Ste-Marie: Un marché des producteurs organisé le mercredi

Ce rendez-vous, qui bénéficie d’une dérogation préfectorale, sera organisé tous les mercredis jusqu’à la fin du confinement.



En partenariat avec les forains, la Ville mettra en place plusieurs mesures afin de se conformer aux règles sanitaires fixées par les services de l’Etat, à savoir :



- Distance d’un mètre entre les usagers et les stands des forains

- Distance de 4 mètres entre chaque stand

- Un maximum de 15 stands

- Matérialisation des distances par un marquage au sol

- Présence simultanée de 100 personnes maximum dans le marché*

- Fréquentation du marché limitée à une seule personne par foyer (même adresse)

- Interdiction de toucher les produits et marchandises

- Respect obligatoire du sens de circulation mis en place

- Respecter obligatoire des consignes de sécurité sanitaire et les gestes barrières



Par ailleurs, la circulation sur la Rue du Marché sera partiellement bloquée dans les deux sens de circulation, afin de canaliser l’affluence et de respecter les règles édictées par la Préfecture.

Les parkings situés à proximité du marché resteront à disposition du public.



Nous vous remercions, Madame, Monsieur le Rédacteur en Chef, de bien vouloir assurer la diffusion de ces informations dans les prochaines éditions de vos journaux s’il vous plaît.