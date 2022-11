La grande Une Ste-Marie : Un enfant de 18 mois meurt noyé dans une piscine

Une petite fille d'un an et demi a perdu la vie ce samedi en se noyant dans une piscine, à Sainte-Marie. Par N.P - Publié le Samedi 12 Novembre 2022 à 19:15

Une fillette de 18 mois a perdu la vie ce samedi en début d'après-midi à Sainte-Marie. La petite victime qui s'est noyée dans une piscine n'a pas pu être réanimée par les secours.



Le maire de la ville, Richard Nirlo, a présenté ses condoléances et celle de son conseil municipal à la famille et aux proches de l'enfant.





Le vice-président du CCAS a lui aussi présenté ses condoléances :