A la Une . Ste-Marie : Un agent communal soupçonné d'attouchements sur des fillettes, la mairie dément

La mairie de Sainte-Marie fait le point suite à la diffusion d'un communiqué écrit par des parents d'élèves de l'école Ann Mary Gaudin de la Grange. Ils indiquent qu'un agent communal était suspecté d'attouchement et de viol sur des fillettes de 3 ans. La municipalité précise que l'affaire a été classé sans suite et que l'homme a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Voici le communiqué Par NP - Publié le Mercredi 27 Avril 2022 à 16:19

Démenti : Ecole Ann Mary Gaudin de Sainte Marie



Dans un communiqué adressé à la presse ce 27 avril 2022 , des représentants élus des parents d'élèves de l’école Ann Mary Gaudin de la Grange à Sainte Marie ont indiqué qu’ un "employé municipal était suspecté d'avoir attouché et violé des fillettes de 3 ans".



La collectivité tient à rappeler que toute personne bénéficie de la présomption d’innocence d’autant que de tels propos, quand ils ne sont pas avérés, nuisent gravement à l’intégrité d’un citoyen.



En 2021, à la suite de plaintes dé posées à la gendarmerie de Sainte Marie par des parents d’élèves, un agent municipal a été auditionné par les forces de l’ordre. Conformément à la réglementation, l’agent municipal cité dans cette affaire avait fait l’objet d’une suspension à titre conservatoire dans l’attente des conclusions de la procédure.



L’enquête a ensuite été confié e au Parquet de Saint Denis. A l’issue, le Procureur de la République a classé l’affaire sans suite , dans le classement 21. La procédure est aujourd’hui clôturée.



Au dé but de cette année 2022 , l’agent municipal a fait valoir son droit à la retraite. Il a également choisi de déposer une plainte à la Gendarmerie pour dénonciation calomnieuse.



L’équipe municipale de Sainte-Marie tient à rassurer les parents d’élèves quant à la vigilance qu’elle entend mettre en oeuvre dans cette affaire.