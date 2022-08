A la Une . Ste-Marie : Travaux nocturnes sur la RN2 mercredi et jeudi

Sur la RN2 à Sainte Marie, dans le cadre des travaux d’aménagement de la BAU en faveur des transports en communs, la circulation sera basculée sur les voies de la chaussée côté mer en mode bidirectionnel entre la Rivière Sainte Marie et la Ravine Charpentier de 20h à 5h les nuits des mercredi 31 août et jeudi 1er septembre. Par NP - Publié le Mercredi 31 Août 2022 à 17:55

Par ailleurs, à la levée du chantier jeudi matin, la chaussée sera rainurée sur le viaduc Charpentier dans le sens Nord/Est jusqu'au vendredi 2 septembre en soirée.



Il est demandé aux usagers d’être vigilants dans cette zone.