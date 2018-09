Ste-Marie: Toute la Droite derrière Rémy Lagourgue

La totalité de ce qui compte à Droite était réunie hier soir à Sainte-Marie pour adouber la candidature de Rémy Lagourgue aux prochaines municipales.



On retrouvait autour de Didier Robert qui avait fait le déplacement aussi bien Jean-Louis Lagourgue, aujourd'hui sénateur, que l'actuel maire Richard Nirlo, Yves Ferrière, Mario Lechat, Didier Gopal et quelques administratifs importants comme Jocelyn Trulès ou Hervé Vidal.



Cette réunion met donc fin définitivement aux rumeurs qui circulaient sur de possibles dissensions au sein de l'équipe municipale. L'annonce de candidature de Gérald Maillot, l'actuel président de la CINOR, avait on s'en doute quelque peu perturbé les esprits. Tout semble donc être rentré dans l'ordre et Rémy Lagourgue a semble-t-il su trouver les mots justes pour faire l'unanimité autour de lui.



Plusieurs de ces personnalités ont pris la parole pour dire tout le bien qu'ils pensaient de Rémy Lagourgue. Ce fut bien sûr le cas de Jean-Louis Lagourgue, mais aussi de Richard Nirlo qui a apporté un soutien sans ambiguïté et motivé au nouveau candidat.



Didier Robert de son côté a élargi son discours à sa stratégie dans les 24 communes de l'ile et a à nouveau mis l'accent sur la nécessité d'un renouvellement et d'un rajeunissement de la classe politique à l'occasion des prochaines municipales.