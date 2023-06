Communiqué Ste-Marie/Ste-Suzanne : Fermeture nocturne de la RN2

Le CRGT annonce la fermeture de la RN2 entre 21h et 5h en raison de travaux. Par GD - Publié le Mardi 30 Mai 2023 à 16:47

Le communiqué :



Sur la RN2 à Saint Suzanne et Sainte Marie, pour permettre la suite des travaux au niveau de la VRTC, des restrictions de la circulation seront à prévoir de 21h à 5h la nuit du mardi 30 mai comme suit :



- Route fermée dans les deux sens entre Franche Terre et Bel Air à Sainte Suzanne ;

- Bretelles de sortie et d’insertion de l’échangeur Le Verger fermées dans le sens Est/Nord.



Il est demandé aux usagers de suivre les déviations qui seront mises en place par le réseau routier secondaire.